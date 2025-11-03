Kabine Toplantısı bugün: Erdoğan'ın masasında hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi, PKK’nin kendini feshetmesi ve Türkiye’den çekilmesi olacak. Toplantıda DEM Parti İmralı Heyeti'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ile görüşmesi de ele alınacak.

ENFLASYON DA MASADA

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda Ekim ayı enflasyonu da masada olacak.

GAZZE'DE SON DURUM

Kabinede, Gazze'de ilan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum da ele alınacak. Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

DİPLOMASİ GÜNDEMİ

Toplantıda Erdoğan'ın geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi ve sonrasında imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması ile Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.