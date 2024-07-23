Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bu hafta mı olacak?

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden yurttaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bu hafta mı olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:35
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bu hafta mı olacak?
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Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye siyaseti ve ekonomik gelişmelerini yakından takip eden yurttaşların gündeminde yer almaya başladı. Son olarak 16 Temmuz tarihinde yapılan Kabine toplantısı yeni gündem maddeleri merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bu hafta mı olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yapılan son Kabine toplantısı 16 Temmuz'da gerçekleşti. Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak. Fahiş fiyatlar ve terörle mücadele gibi gündem maddelerinin masada olması bekleniyor.


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