Kabine Toplantısı kararları ve konuları 6 Nisan 2026 Pazartesi günü gündeme geldi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son toplantısını 24 Mart’ta yapan Kabine, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya geliyor.

KABİNE TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI NELER?

Beştepe’de gerçekleşecek toplantının öncelikli gündemi ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş olacak. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının enerji piyasalarına etkisi de gündemde olacak. Yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya etkileri ve enflasyonla mücadeleye yönelik atılabilecek ek adımlar da değerlendirilecek.