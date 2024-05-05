Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısının gündeminde neler var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ayda iki kez olmak üzere güncel olarak toplanıyor. Kabine Toplantısı son olarak 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?
Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her ay 2 kez toplanıyor. Kabine’de gündeme dair önemli konular hakkında kararlar alınıyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı Kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırıyor. Merakla beklenen Kabine toplantısı tarihi belli oldu.
Buna göre; Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.
ÖĞRETMEN ATAMALARI KABİNE GÜNDEMİNDE
Kabine gündeminde terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlık var. Kabine gündeminde yer alan en önemli madde ise öğretmen atamaları olacak.
Kabine toplantısının ardından atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
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