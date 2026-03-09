Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 09:19:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ana gündemi merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Mart Kabine Toplantısı gündem konuları

En son 23 Şubat’ta toplanan Kabine’de, Türkiye’nin iç güvenliğinden dış politikadaki sıcak çatışma bölgelerine kadar pek çok kritik başlık değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı  ne zaman, saat kaçta? 9 Mart Kabine Toplantısı gündem konuları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son olarak 23 Şubat'ta toplanan Kabine bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının öğleden sonra başlaması beklenirken, toplantı başladığında haberimizde bilgiler güncellenecektir. Toplantının sona ermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

  • İsrail-İran Savaşı ve Türk Hava Sahası Güvenliği
  • Terörsüz Türkiye Süreci: PKK’nın Tasfiye Kararı ve Saha Raporları
  • Milli Savunma Bakanlığı’nın Güvenlik Planı
  • Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi?
