En son 23 Şubat’ta toplanan Kabine’de, Türkiye’nin iç güvenliğinden dış politikadaki sıcak çatışma bölgelerine kadar pek çok kritik başlık değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Mart Kabine Toplantısı gündem konuları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son olarak 23 Şubat'ta toplanan Kabine bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının öğleden sonra başlaması beklenirken, toplantı başladığında haberimizde bilgiler güncellenecektir. Toplantının sona ermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI