Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemindeki konular neler?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 25 Ağustos 2025 Pazartesi bugün yapılacak.
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?
Kabine'nin gündeminde; 'terörsüz Türkiye' süreci, Gazze'de yaşanan insani kriz ve memur maaş zammı ele alınacak.