Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 2 Şubat Pazartesi Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı kararları ve konuları, yeni haftada 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yakından takip edilen konulardan biri. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Şubat Pazartesi Kabine Toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Son Kabine Toplantısı 19 Ocak 2026 tarihinde yapılmıştı. Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir yapılıyor. Bir sonraki toplantının da bu hafta yapılması öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ele alınıyor.

Terörle mücadele kapsamında, “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımlar da değerlendirilecek.