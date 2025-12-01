Aralık ayının ilk Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanıyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta? 1 Aralık 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) toplanacak.
Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
1 ARALIK 2025 KABİNE TOPLANTISI KONULARI
Toplantının ana gündemini 'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen aşama oluşturacak.
Dış politika başlığında Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki son durum ele alınacak.
2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşamanın da masaya yatırılması bekleniyor.