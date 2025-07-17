Kabine Toplantısı saat kaçta? 17 Temmuz 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı, 17 Temmuz bugün yapılacak. Peki, Kabine toplanıyor! 17 Temmuz 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 17 Temmuz 2025 Perşembe bugün saat 15.30'da yapılacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

17 TEMMUZ 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Toplantıda, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek. Konuya ilişkin Meclis çatısı altında yürütülecek çalışmaların da değerlendirileceği toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki adımların bölgeye yansımaları da ele alınacak.

Toplantıda, bölgedeki sıcak gelişmeler de gündemde olacak. Bu kapsamda Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve İsrail’in Suriye'ye saldırıları başlıklar arasında yer alıyor.