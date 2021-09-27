Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

27 Eylül 2021 Pazartesi, 19:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 'Barınamıyoruz' diyen öğrencileri hedef alarak, "Bazı park bahçe, buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum, öğrencilikle alakaları yoktur. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrencilerdir" dedi.

Erdoğan binlerce öğrenci karantinadayken yüz yüze eğitim için "1,5 yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Ülkemizin temel yaklaşımlarını tüm dünuya şile paylaşma imkanı bulduk. Uzunca bir süredir "Dünya 5'ten büyüktür" itirazı ile dile getirdiğimiz küresel düzendeki değişiklik talebimizi "Daha adil bir dünya mümkündür" diyerek bir adım öteye taşıdık.

İklim değişikliğinin sebep olduğu afetler de gelişmiş ülkelerde çok ağır kayıplara yol açıyor.

SURİYE AÇIKLAMASI

Suriye'den Afganistan'a , Libya'dan Karabağ'a Afrika'nın birçok yerine kadar sergilediğimiz ilkeli duruşu bu sürece verdiğimiz katkılar olarak değerlendiriyoruz. Kendilerini gelişmiş ülkeler olarak görenleri sadece seyrettikleri alanlarında sorumluluk almaktan kaçınmayacağız.

Yeni Türkevi'mizin binasının açılışını da gerçekleştirdik. Temelini 4 yıl önce attığımız 36 kat yüksekliğe, 20 bin metre kapalı alana sahip yeni Türkevi binamız lale şekilli görkemli yapısıyla şimdiden şehrin sembollerinden biri haline geldi. BM Genel Kurulu'ndaki hitabımda ülkemiz için çok önemli olan bir müjdeyi de tüm dünya ile paylaştık .



Yeşil kalkınma devriminin tabi sonucu olan iklim konusunda yeni ve tarihi bir adım atıyoruz. Paris İklim Anlaşmasına mutabakat veren ülkeler arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, ülkemize verilen taahhütler ile önümüzdeki ay bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. BM'de duyurduğumuz bu kararın ülkemiz ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Kasım ayına kadar inşallah onay sürecini tamamlamış olacağız.



Esasen AB yeşil mutabakatına uyum için gereken eylem planını hazırlayarak bu konuda önemli bir adım atmıştık. Girdiğimiz bu yeni yol Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin yaptığı en keskin tercihlerden birini ifade ediyor.

2053 AÇIKLAMASI

İlgili kurumlarımız şimdiden 2053 taahhüt olan net emisyon olan eylem planlarını hazırlamaya başlamıştır. Enerji, savunma, sanayi başta olmak üzere hayatımın her tarafını kuşatan bu eylem planları meclisimizin onayının ardından yürürlüğe koyacağız. Bu hususta emeği, katkısı olan bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve diğer herkese şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum.



UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alamadığını gördük.

Yüz yüze eğitimin sağlıklı devam etmesi için 722 milyon lira ek ödenek ilgili yerlere gönderildi.

6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlerle başarı ile yürütülüyor. 1,5 yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur. Ama bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir. 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık.

BARINAMAYAN ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALDI