Kabotaj Bayramı'nda kartondan tekneler yarıştı
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları tarafından “Kartondan Tekneler” yarışması düzenlendi. Yarışmayı Başkan Soyer de izledi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 97’nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında geleneksel olarak düzenlediği “Kartondan Tekneler” yarışmasının bu yıl 15.’sini düzenledi. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği tarihi Bergama Vapuru ile yapılan Körfez turu ve deniz şehitlerinin anısına Pasaport İskelesi yakınından Körfez’e açılan Bergama Vapuru’ndan denize çelenk atılmasının ardından akşam saatlerinde de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odaları “Karton Tekneler” yarışması düzenledi. Konak Pier İskelesi yanında yapılan “Kartondan Tekneler” yarışmasını Başkan Soyer de heyecanla izledi.
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