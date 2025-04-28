Kabus sürüyor... Adana'da 660 litre 'sahte içki' ele geçirildi: Gözaltılar var!

Adana’da polisin düzenlediği operasyonda 660 litre sahte içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kabus sürüyor... Adana'da 660 litre 'sahte içki' ele geçirildi: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:52

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak alkollü içki üretimi ve ticaretine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında birçok adres belirlendi. Belirlenen 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 660 litre sahte içki, 60 şişe kaçak alkollü içki ve 480 adet aroma verici alkol kiti ele geçirildi.

Şüpheliler ifadesi alınarak adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.


Etiketler: #Adana

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