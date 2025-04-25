Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu... Tam 653 ele geçirildi: 4 gözaltı

Adana polisi, eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçak 653 kilogram tütün, 1 milyon 250 bin adet makaron ve sigara ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına aldı.

Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu... Tam 653 ele geçirildi: 4 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:54

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Seyhan ilçesindeki 2 işyerini belirleyen polis, eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan baskınlarda 1 milyon 250 bin adet kaçak makaron, 150 bin adet doldurulmuş sigara, 635 kilogram kıyılmış kaçak tütün, bin paket bandrolsüz sigara, 2 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.


Etiketler: #kaçak #kaçak tütün #Kaçakçılık

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