Kabus sürüyor... Denizli'de 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı

Denizli'de sahte içki operasyonunda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kabus sürüyor... Denizli'de 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 14:41

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ticareti yapan, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

3 GÖZALTI

Ekipler, takibe aldıkları bir kamyonu Merkezefendi ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 ton etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #Denizli

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