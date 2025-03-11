Kabus sürüyor... Denizli'de 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
Denizli'de sahte içki operasyonunda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ticareti yapan, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
3 GÖZALTI
Ekipler, takibe aldıkları bir kamyonu Merkezefendi ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 ton etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Denizli
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