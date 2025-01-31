Kabus sürüyor: İstanbul'da sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih’te iddiaya göre, sahte içki aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.
Fatih Beyazıt’ta salı günü bir şahıstan içki alan evli ve 5 çocuk babası yabancı uyruklu Nidal Mahdi bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
KURTARILAMADI
Sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen Mahi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mahi’nin cenazesi yapılan Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Fatih #Sahte alkol #sahte
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