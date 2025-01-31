Kabus sürüyor: İstanbul'da sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:10

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:13

Fatih Beyazıt’ta salı günü bir şahıstan içki alan evli ve 5 çocuk babası yabancı uyruklu Nidal Mahdi bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

KURTARILAMADI

Sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen Mahi tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahi’nin cenazesi yapılan Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.