Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler: ‘Asıl hedefini açık ettin’

Yayınlanma: 29.01.2025 - 23:24

Güncelleme: 29.01.2025 - 23:24

Sözcü TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin yorumu tartışma yaratmış ve tepki çekmişti.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından Portakal’ın sözlerine yanıt verdi.

Mahiroğlu şunları yazdı:

“Sözcü Televizyonu’nun ana haber sunucusu Fatih Portakal, arkadaşlarımızı, gazeteciliğimizi eleştirmekle yetinmemiş beni hedef göstermiş.

Halk TV düşmanlarını, trolleri anlıyorum fakat kendisini muhalif bir kanalda ana haber sunucusu olarak konumlayan bir şahsiyet acaba beni hedef göstererek ne yapmak istiyor?

Yaptığı şeyin hedef gösterme, olduğunu bilmiyor olamaz. Beni hedef göstererek “Gözaltılar yetmez onu da almalısınız” demek istiyor.

Benim Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları önünde veremeyeceğim hiçbir hesabım yok ama sen ve senin gibiler böyle zamanlarda hesap görmek ister, hedef gösterir. Çünkü ilkesiz, kifayetsiz zavallıların genel davranışıdır bu. Sen Halk TV’deki onurlu gazetecilere, hele de yıllardır gazetecilik yapan arkadaşlarımıza laf atarken asıl hedefinin ben olduğumu en azından açık etmiş oldun.

Sana bu görevi verenlere söyle ben sizin gibi tetikçilere papuç bırakmam.”

PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Fatih Portakal şu ifadeleri kullanmıştı:

“Savcılık karşısına çıkmalarının sebebi şu; 'Birisiyle konuşmayı izinsiz şekilde kayda almak, yayınlamak ve hedef göstermek.' TCK'da suç unsuru ve bunu her gazeteci de bilir. Barış'ın bilmemesi mümkün değil. Serhan'ın, Seda'nın bilmemesi mümkün değil ki... Off the record diye bir kavram var. Basın meslek kurallarında bu var. Siz de yayınlamazsınız birkaç cümle söylersiniz.

Ben de izledim bunu. İzlediğimde şaşırdım. Halk TV bunu nasıl yayınladı dedim. Bunu eleştirdim. Gözaltına alınma şeklini kesinlikle tasvip etmiyorum. Çağırırsın ifadeye, illa polisle gelip kanala almak zorunda değilsin. Onlar da şov yapıyorlar zaten, savcılık şovu, emniyet şovu... İfadesini alırsın, kararını verirsin."