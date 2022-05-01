'Kaçak akaryakıt' operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi

Adana polisi 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili 2 zanlıyı da gözaltına aldı.

İHA
01 Mayıs 2022 Pazar, 10:59
'Kaçak akaryakıt' operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi doğrultusunda yaptıkları baskında 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili 2 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 


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