'Kaçak akaryakıt' operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi
Adana polisi 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili 2 zanlıyı da gözaltına aldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi doğrultusunda yaptıkları baskında 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili 2 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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