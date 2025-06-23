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Kaçak avcıların ağı denetimde ortaya çıktı: Hepsi imha edildi

Kaçak avcıların ağı denetimde ortaya çıktı: Hepsi imha edildi

23.06.2025 11:57:00
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İHA
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Kaçak avcıların ağı denetimde ortaya çıktı: Hepsi imha edildi

Selevir Barajı'nda yapılan denetimlerde bin 200 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi, ekipler hepsini imha etti.

Afyonkarahisar’da Selevir Baraj'ında yapılan denetimlerde bin 200 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

BALIKLAR DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Su Ürünleri ekiplerince kaçak ve kontrolsüz avcılığın önlenmesi amacıyla ilimiz Şuhut ilçesi Selevir Barajında yapılan iç denetimlerde su ürünleri ekipleri tarafından 1200 metre ağ çıkarılmış olup, çıkan balıklar doğal ortamına geri bırakılmıştır. Sahipsiz ağlar ise usulüne uygun olarak imha edildi" ifadelerine yer verildi.

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