Kaçak içki ve sahte cinsel gücü artırıcı haplar ele geçirildi
Yılbaşı öncesi Osmangazi'de düzenlenen operasyonda kaçak içki ve cinsel gücü artırıcı haplar ele geçirildi. Şüpheli N.K. gözaltına alındı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki ticaretine yönelik yapılan denetimlerde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle, tekel bayilere yönelik kontrol gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında sahte içki imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen N.K., geçen perşembe günü gözaltına alındı. Çiftehavuzlar Mahallesi'nde şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda; üzerinde barkod bulunmayan çok sayıda alkollü içecek, 400 içki yapımında kullanılan aroma kiti, 100 litre el yapımı sahte şarap ve viski, 250 litre etil alkol ile 450 cinsel gücü artırıcı hap ve karışım ele geçirildi.
Operasyon kapsamında N.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ele geçirilen ürünlerin imha edileceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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