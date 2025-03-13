Kaçak inşaatı görüntülemek isteyenlere silahlı engel
Muğla’nın Marmaris ilçesi milli park sınırları içindeki Kızılkum Koyu’nda, Sinpaş Holding’in iştiraki Kızılbük GYO’nun yapmak istediği otel ve devremülk projesi mühürlenmesine karşın inşaat çalışması hâlâ sürüyor.
Marmaris Belediyesi’nin yıkım için mahkeme kararını beklediği kaçak inşaatı denizden görüntülemek isteyen Marmaris Kent Politikaları Derneği kurucu üyesi Halime Şaman, botla yanlarına yaklaşan silahlı bir kişi tarafından engellenmek istendi. O anları telefonuyla kayda alan Şaman, “Botla yakına girmemiz engelleniyor. Sinpaş’ın karada halkı engellemesi yetmiyormuş gibi, şimdi denize de çökmek istiyorlar. Denizin halk tarafından kullanılmasını engelliyorlar. Üstelik silahlı kişilerce” ifadelerini kullandı. Şaman’ın videosunda iş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı, sahil kısmına da palmiye ağaçları dikimi yapıldığı görüldü.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kaçak inşaatla ilgili, “Mühürledik, cezasını yazdık, yıkım kararını aldık. Mühür kırıldı en son kaymakamlığa biz burayı kolluk kuvvetiyle boşaltalım dedik. Kaymakamlık bununla ilgili bize olumlu dönüş yapmadı. Bununla ilgili bir istekte daha bulunuyoruz” demişti.
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