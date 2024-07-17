'Kaçak kazı' yapan şahıs jandarmaya takıldı: Suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar’da kaçak kazı ile define arayan jandarmanın dron ile havadan yaptığı takip sonrası suçüstü yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 08:28
'Kaçak kazı' yapan şahıs jandarmaya takıldı: Suçüstü yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı A.O.A., isimli şahsın kent merkezine bağlı Kızıldağ köyündeki tarlasında kaçak kazı ile define aradığı bilgisini aldı.

Ardından harekete geçen ekipler bölgeyi dron ile havadan kontrol etmeye başladı. Ekipler yaptıkları incelemede A.O.A.’nın açtığı çukurda kazı yaptığını tespit etti.

Ardından kaçak kazı yapılan alına baskın yapan ekipler şahsı kazma, kürek ve bakır çubuklarla yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


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