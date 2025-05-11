Kaçak madende yaşamını yitiren Afgan madenci Nourtani’nin eşi Cumhuriyet’e konuştu: 'Yaşayamıyoruz'

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

Zonguldak’ta ruhsatsız bir maden ocağında çalışırken yaşamını yitiren ve cesedi yakılarak gizlenmeye çalışılan Afgan işçi Vezir Muhammed Nourtani’nin eşi Qamer Gül Meliki, Cumhuriyet’e konuştu.

Eşinin patronu tarafından böbreğinin istenmesi dahil insanlık dışı uygulamalara maruz kaldığını belirten Meliki, “Kocamı yaktılar. Bu insanlar dışarı çıktığında bize ne yaparlar bilmiyorum” dedi.

Eşinin olay günü maden sahibi tarafından ısrarla arandığını anlatan Meliki, “Eşim o gün işe erken çağrıldı. Defalarca aradılar, ‘erken gel’ dediler. Akşam bana telefon geldi; ‘Kocan işe gelmedi, bize bir şey sorma’ dediler. Sanki bilerek yapmışlar. Ertesi gün haber alamadım, karakola gittim. Daha eve varmadan arayıp çağırdılar ” diye konuştu. Eşinin ölümünden önce yaşadıklarını da anlatan Meliki, maden ocağının sahibi Enver Gideroğlu’nun eşinden böbrek talebinde bulunduğunu söyledi. Meliki, “Eşim bir gün eve geldi, gülerek anlattı. ‘Patron bizden böbrek istiyor’ dedi. Biz de şaka sanmıştık. Ama sonra anladık ki gerçekmiş. Diğer işçiler videolar gönderdi, patron babası için gerçekten böbrek istemiş. Eşim ise ‘Ben canımı kurtarmaya geldim, böbrek isteyen hâlâ var’ demişti” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye geldikten kısa süre sonra kimliklerinin iptal edildiğini belirten Meliki, “Geldikten iki gün sonra Göç İdaresi kimliğimizi iptal etti. Hastaneye gidemiyoruz, çocukları muayene ettiremiyoruz. Üç çocuğum var. Biri işitme engelli, biri ayağını kaybetti. Ayağı için protez alamıyoruz. İş bulursam temizlik, bulaşık yapıyorum ama kiramız bile çıkmıyor. Oturduğumuz mahalledeki cami hocası kiramıza bir yıl destek oldu. Ne destek alabiliyoruz ne başka bir yere taşınabiliyoruz. İran da bizi kabul etmiyor, Afganistan’da ise can güvenliğimiz yok. Kayınpederim eşimi öldürmekle suçladı ve bizi ölümle tehdit etti. Yaşayamıyoruz” dedi.

‘BİZE NE YAPMAZLAR’

Çocuklarının okula gidemediğini, hastaneye götürülemediğini kaydeden Meliki, yetkililere “Bize para değil, sadece kimlik versinler. Çocuklarımı doktora götüreyim, okula göndereyim. Geçinmek zor ama asıl korkum bu işi yapanlar dışarı çıkınca bize zarar vermeleri” ifadeleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

BÖBREĞİ YOKTU

Nourtani’ye ilişkin davada Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, maden sahipleri Enver Gideroğlu ve Hakan Körnöş hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” ve “delil karartma” suçlarından 5 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Karar, aile tarafından üst mahkemeye taşınmıştı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde, Adli Tıp raporunda maktulün sol böbreğinin bulunmadığı tespitine dikkat çekilerek bu durumun mahkemece yeterince değerlendirilmediği vurgulanmıştı.