Kaçak midye avcıları, dalgıç polislere yakalandı

İzmit'te kaçak midye avcılığı yaptığı ihbar edilen 3 kişi, dalgıç polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında tutanak tutularak, idari para cezası uygulandı.

DHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 12:33
Kaçak midye avcıları, dalgıç polislere yakalandı
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İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki 'Kuş Cenneti' olarak bilinen sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

SERBEST BIRAKILDI

Bölgeye gelen dalgıç polisler, suyun altında tespit ettikleri 3 kişiyi yakalayarak, karaya çıkardı.

Dalgıç kıyafetleriyle karaya çıkan C.S., B.B. ve B.K. hakkında, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Haklarında idari para cezası uygulanan 3 kişi serbest bırakıldı.


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