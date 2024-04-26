Kaçak yollardan getirilen 5 tavus kuşuna el konuldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda kaçak olarak getirildikleri tespit edilen 5 tavus kuşuna el konuldu.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 15:22
Kaçak yollardan getirilen 5 tavus kuşuna el konuldu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beyazağaç Jandarma Kontrol Noktası'nda durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Ekiplerce kamyonetin kasa kısmında çuvallara saklanmış yurda kaçak olarak getirildikleri tespit edilen 5 tavus kuşu bulundu.

Kuşlara el koyan ekipler, Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekiplerine haber verdi.

Kontrol noktasına gelen DKMP ekipleri, kuşları teslim aldı.

Kamyonetin sürücüsüne idari para cezası uygulandı.


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