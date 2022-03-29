Bursa'da kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

29 Mart 2022 Salı, 17:15

Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiğin en yoğun olduğu saatte Bursa-Ankara yoluna çıktı.

Yol ortasında duran boğayı gören araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Trafik dururken, kendisini yakalamak isteyen bir kişinin sopa ile vurduğu boğa, onlarca kişiyi önüne katıp kovaladı. Boğadan kaçanlar Gürsu Kavşağı yakınlarında bir dükkana sığındı. Ancak boğa, dükkanın vitrin camını kırarak içeri girdi.

Kalabalık paniğe kapılırken, bir süre sonra dükkandan çıkan boğa yine araçların arasına daldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Duran trafikte, bir süre araçların arasında dolaşan boğa, kendisini yakalamak isteyen ekiplerin elinden kaçarak gözden kayboldu.