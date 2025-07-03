Kaçkar Dağları'ndaki uçak kazası... Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Kazadan yaralı kurtulan vatandaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum-Rize il sınırında düşen sivil uçaktan sağ olarak kurtarılan vatandaşımız, olay yerinden Erzurum Şehir Hastanemize nakledilmiştir. Tedavisi hastanemizde devam eden vatandaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu, kazada hayatını kaybeden pilot için de başsağlığı dileyerek, "Yaralımıza acil şifalar temenni ediyor; kazada hayatını kaybeden pilotumuza Allah’tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı.



