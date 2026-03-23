Kadem Özbay: Cumhuriyetin değerlerini hedef gösterenlere karşı asla teslim olmayacağız

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni Ramazan A., derste Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında “pedofili, sarhoş, karı kız düşkünü” gibi ifadeler kullandığı iddiaları üzerine Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay okulun önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Özbay, “Bir öğretmen, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmıştır. Olay yargıdadır. Ancak bizi asıl buraya getiren, bu olayın hemen ardından devreye sokulan o organize hedef gösterme sürecidir! Günlerdir bir trol ordusu tarafından yürütülen bu linç kampanyası, en sonunda malum şahıs Fatih Tezcan eliyle açık bir hedef gösterme ve infaz girişimine dönüşmüştür. Okul müdür yardımcısı olan üyemiz; ismi, açık kimliği ve fotoğrafı kullanılarak, yalan ve çarpıtılmış bilgilerle milyonların önüne atılmak istenmiştir. Yalnızca sosyal medya üzerinden öğretmen hedef haline getirilmekle kalınmamış; öğrenci ve veliler de telefonla ve çeşitli siyasi kanallar üzerinden baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Burada asıl niyetin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Geçmişte Cumhuriyet değerlerini bir “parantez” olarak gören, Lozan’ı hezimet sayan, hatta “Yunan galip gelseydi” diyen zihniyetle kol kola girenlerin; bugün kalkıp bir Cumhuriyetçi eğitimciyi hedef göstermesi tesadüf değildir. Atatürk’ün aziz hatırasına yönelik söylemleri nedeniyle yargı önünde defalarca hesap vermiş bir anlayışın, bugün benzer iddialarla karşı karşıya olan bir şahsı savunmak için sıraya girmesi, aslında kimlerin hangi karanlık noktada ortaklaştığının en açık kanıtıdır” dedi.

“BURASI BİR KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR”

Düşünce özgürlüğünü savunduklarının altını çizen Özbay, “Ancak şunu da açıkça ifade ederiz: Atatürk’e, Cumhuriyetin kurucu değerlerine ve bu ülkenin ortak hafızasına düşmanlık eden bir anlayışın çocuklarımızla aynı eğitim ortamında yer almasını da kabul etmeyiz! Okullar nefretin, dogmanın değil; aydınlanmanın yuvasıdır. Atatürk’ün çocuklarına kimse nefret aşılayamaz! Fatih Tezcan ve onun gibi sosyal medya tetikçilerine sesleniyorum: Sen kimsin? Hangi cüretle kamu görevlilerinin ismini, fotoğrafını, adresini paylaşıp hedef gösteriyorsun? Hangi hukuksuz yetkiyle “ihbar hattı” kurup devletin memurunu fişlemeye kalkıyorsun? Sen bu hukuksuzluğa alışmış olabilirsin ama burası bir kabile devleti değildir! Olmasına da asla seyirci kalmayız; burası Türkiye Cumhuriyeti’dir! Bir kadın eğitimciyi fotoğrafıyla teşhir edip linç kampanyası başlatmak, doğrudan bir güvenlik tehdididir ve açıkça suçtur. Bu provokasyonun, bu fişleme gayretinin hesabını hukuk önünde tek tek soracağız. Kimse kendini yargının, kolluğun ve devletin yerine koymaya kalkmasın!” ifadelerini kullandı.

“ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ”

Valiliğe, kaymakamlığa ve emniyete seslenen Kadem Özbay, “Devletin memuru ismiyle, fotoğrafıyla açıkça hedef gösterilirken sessiz kalamazsınız! Bu sessizlik, linç kültürüne ortak olmaktır. Öğretmenimize, öğrencilerimize ve velilerimize en ufak zarar gelirse, sorumlusu sadece o paylaşımları yapanlar değil, görevini yapmayan makam sahipleridir! Eğitim-İş olarak bir kez daha ilan ediyoruz; eğitim emekçilerini hedef gösteren bu zehirli dili reddediyoruz. Okulları ideolojik çatışma alanı haline getirmek isteyen karanlığa teslim olmayacağız. Cumhuriyetin öğretmenini, bu organize cehaletin eline bırakmayacağız. Gerçek tehdit, Cumhuriyetçi öğretmenler değil; Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığıdır, hukuksuzluktur, nefret dilidir ve bu ülkenin değerlerine düşmanlıktır. Cumhuriyetin öğretmenini de, Cumhuriyetin değerlerini de hedef gösterenlere karşı; susmayacağız, geri adım atmayacağız, asla teslim olmayacağız!” dedi.