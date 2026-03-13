Öğretmenden okulda Atatürk’e hakaret

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Lale Kale, “Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olay, eğitim kurumlarımızda kabul edilmesi mümkün olmayan bir zihniyetin varlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Felsefe dersi sırasında öğretmen Ramazan A.’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında öğrencilerin yanında “pedofili, sarhoş, karı kız düşkünü” gibi ağır ve alçakça ifadeler kullanarak hakarette bulunduğu iddia edilmektedir. Bu sözler yalnızca bir kişiye değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine, bu ülkenin tarihine ve milyonlarca yurttaşın ortak değerine yapılmış açık bir saldırıdır" dedi.

‘GENÇ BEYİNLERE EĞİTİM VERMESİ KABUL EDİLEMEZ’

Bu çirkin ifadelerin henüz 10. sınıf düzeyindeki öğrencilerin bulunduğu bir sınıf ortamında dile getirilmiş olmasının daha vahim olduğunu belirten Kale, "Cumhuriyetin kurucusuna hakaret eden bir anlayışın, genç beyinlere eğitim vermesi kabul edilemez. Yaşanan olay üzerine 11 öğrencinin cesaret göstererek okul yönetimine resmi şikâyette bulunması, öğrencilerimizin Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu öğrencilerimizin gösterdiği duyarlılığı takdir ediyor, hiçbir baskıya maruz kalmamalarını özellikle vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Söz konusu kişi hakkında daha önce de öğrencilere yönelik şiddet ve küfür iddialarının bulunduğunu söyleyen Kale, “Bu durum, olayın münferit bir dil sürçmesi değil, ciddi bir tutum sorunu olduğunu göstermektedir. Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmek suçtur. Okullar ideolojik nefretin değil, bilimin ve Cumhuriyet değerlerinin yuvasıdır. Yetkililere çağrımız nettir: Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili makamlar derhal harekete geçmeli, söz konusu kişi hakkında idari ve hukuki süreç başlatılmalı, görevden uzaklaştırma dahil gerekli tüm işlemler yapılmalıdır. Bizler laik, bilimsel ve kamusal eğitimin savunucuları olarak; Cumhuriyet değerlerine, Atatürk’ün mirasına ve öğrencilerimizin onurlu geleceğine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘ATATÜRK’E HAKARET EDENE GÖZ YUMAN DA SORUMLU’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise öğretmenin kullandığı ifadelerin cumhuriyet değerlerine açık bir saldırı olduğunu vurguladı. Öğretmenin, öğrencilerin telefonlarına Atatürk’ü karalayan içerikler gönderdiğine ilişkin görüntülerin de bulunduğuna dikkat çeken Özbay, "Bunca iddia ve şikâyete rağmen bu kişinin hâlâ görevine devam edebilmesi, ortada yalnızca bireysel bir hadsizlik değil, onu koruyan bir anlayış olduğunu göstermektedir. Söz konusu kişinin iktidara yakın bir sendikanın üyesi olması ve bulunduğu yerdeki bazı yöneticilerle kurduğu yakın ilişkiler de bu tabloyu daha anlaşılır hale getirmektedir. Buradan Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne açıkça soruyorum: Hakkında bu kadar ciddi iddia bulunan bir kişi bugüne kadar kimler tarafından korunmuştur? Cumhuriyetin kurucusuna hakaret edilen bu kadar açık bir durumda hâlâ neyi bekliyorsunuz? Yapılması gereken bellidir. Söz konusu kişi derhal görevden uzaklaştırılmalı ve soruşturma süreci gecikmeden tamamlanmalıdır. Şunu herkes bilmelidir: Atatürk’e hakaret eden kadar, buna göz yumanlar da sorumludur. Cumhuriyet düşmanlığı okullarda kendiliğinden barınmaz; birileri buna göz yumduğu için barınır. Cumhuriyetin kurucusuna hakaret eden bir zihniyetin eğitim ortamlarında yeri yoktur” dedi.