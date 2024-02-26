Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:18

Güncelleme: 26.02.2024 - 12:18

2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kadeli emekliliğin ne olduğu araştırıyor. Peki, Kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına yönelik iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok." demişti.