Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, mezuniyet töreninde okul müdürünü sırtlarını dönerek protesto etti

Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:03

Güncelleme: 25.05.2024 - 13:04

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürü Ali Fuat Güney'e mezuniyet töreninde sırtlarını dönerek tepki gösterdi. Müdür Güney, öğrencilere "Size bunu kim yaptırıyorsa, ne cumhuriyete saygısı var, ne büyük Atatürk'e saygısı var, ne devletimize saygısı var, ne de bu ülkeye saygısı var" dedi.

Öğrencilerin, kendilerini okuldan kovmakla tehdit ettiği iddiası üzerinden tepki gösterdiği Güney'in kürsüdeki konuşması sırasında törene katılanlar da alkışlarla protestoya destek verdi.

Okul müdürü Ali Fuat Güney, konuşması sırasında tepkiye "Lütfen bu güzel günün önemine göre davranalım. Evet, çocuklar devam edecek miyiz programımıza? Biz size saygıyı, sevgiyi öğrettik. Size bunu kim yaptırıyorsa, ne cumhuriyete saygısı var, ne büyük Atatürk'e saygısı var, ne devletimize saygısı var, ne de bu ülkeye saygısı var" şeklinde karşılık verdi.

Töreni izleyen öğrenci velilerinin, Güney'in sözlerini alkışlar ve ıslıklarla böldüğü görüldü.