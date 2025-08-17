Kadıköy’de 17 Ağustos anması: 'Deprem değil, ihmal öldürüyor!'

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin 26. yıl dönümünde, Kadıköy’de düzenlenen anma töreninde hayatını kaybedenler saygıyla anıldı. CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği törene yurttaşlar yoğun katılım gösterirken, “Deprem değil, kuralsızlık öldürüyor!” sloganları dikkat çekti.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, törende yaptığı konuşmada hem geçmişte yaşanan kayıpları andı hem de İstanbul’un karşı karşıya olduğu deprem riskine dikkat çekti. Kanal İstanbul projesinin de depremin sonuçlarına etkide bulunacağını söyledi. Narin, deprem sonrası yaşananların devletin yetersizliğini ve siyasi iktidarın ihmallerini gözler önüne serdiğini söyledi.

“RESMİ RAKAMLARDAN ÇOK DAHA FAZLA KAYIP VAR”

17 Ağustos 1999 sabahında meydana gelen depremin yalnızca saniyeler içinde büyük bir yıkıma yol açtığını hatırlatan Narin, resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiğini, ancak bu sayının gerçekte 50 bini bulduğu yönünde güçlü bulgular olduğunu ifade etti.

“Yurttaşlar, yakınlarını herhangi bir resmi işlem yapılmadan toplu mezarlara defnetmek zorunda kaldı. 600 bin kişi evsiz kaldı, 133 bin bina çöktü. Ülkenin sanayi bölgesi yerle bir oldu. İletişim altyapısı çöktü. Yardım çağrıları cevapsız kaldı,” dedi.

“YARGI, MÜTEAHHİTLERİ ZAMAN AŞIMINA TERK ETTİ”

Narin, deprem sonrası açılan davaların çoğunun zaman aşımı nedeniyle düştüğünü hatırlatarak, yapıların denetimsizliği ve “para hırsı” ile inşa edilmiş niteliksiz binaların büyük can kayıplarına yol açtığını vurguladı. Kızılay’ın da o dönemde etkin bir şekilde görevini yerine getiremediğini söyledi.

“İSTANBUL’DA 120 BİN BİNA YÜKSEK RİSK ALTINDA”

İstanbul’un ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Narin, İBB verilerine göre 1 milyon 200 bin yapının 2000 yılı öncesi inşa edildiğini, bunlardan 120 bininin olası büyük bir depremde ağır hasar alacağının öngörüldüğünü dile getirdi. 7 bin binanın doğrudan fay hattı üzerinde bulunduğunu da ekledi.

“KANAL İSTANBUL DEĞİL, DEPREM HAZIRLIĞI!”

CHP’li Narin, merkezi iktidarın deprem gerçeği yerine rant projelerine öncelik verdiğini belirterek sert eleştirilerde bulundu:

“Depreme karşı önlem almak yerine Kanal İstanbul gibi projelerle doğal kaynaklar ve tarım alanları ranta açılıyor. Bu anlayış, ülkeyi felakete sürüklüyor. 6 Şubat’ı, 17 Ağustos’u tekrar yaşamak istemiyoruz.”

“CHP İKTİDARINDA DEPREMLE MÜCADELE VAAT DEĞİL, ZORUNLULUK OLACAK”

Konuşmasının sonunda, CHP olarak Türkiye’nin depreme hazırlanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Ali Narin, Kadıköy’den tüm ülkeye şu sözü verdiklerini söyledi:

“Bu ülkenin depreme hazırlanması, CHP iktidarında bir vaat değil, bir zorunluluk olacaktır.”