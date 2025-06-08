Kadıköy'de bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 'Senin boğazını keserim'

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, diğer sürücüye yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen kişi, kalkmaya çalışırken saldırgan tarafından tekrar darbedildi.

Olaya tanık olan çevredeki bir kadın, saldırgana tepki göstererek polise haber vereceğini söyledi. Bu uyarının ardından saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla kadına yönelerek, "Senin boğazını keserim" diyerek tehditte bulundu. Saldırgan, olay yerinde çevredekilere de ağır küfürler savurdu.

Saldırgan, yanına gelen arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Darbedilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.



