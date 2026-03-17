Kadıköy'de 'cami' ısrarı İSPARK'ı kapattırdı: Yurttaşlar ilçenin en büyük otoparkından oldu

Kadıköy Rıhtım bölgesindeki Caferağa Mahallesi’nde bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı 1067 araçlık İSPARK "Kadıköy Açık Otoparkı" İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından cami alanı olarak planlanmasının ardından Kadıköy Kaymakamlığı talimatıyla bugün itibarıyla kullanıma kapatıldı.

İBB'den yapılan bilgilendirmede söz konusu otoparkın bölgedeki toplam otopark ihtiyacının yaklaşık yüzde 55’ini karşıladığı aynı zamanda bölgedeki araç sirkülasyonun omurgasını oluşturduğu belirtilerek, otoparkın kapatılmasının bölgedeki otopark kapasitesinin yüzde 70 oranında azalmasının yanı sıra trafik açısından da yurttaşların mağduriyet yaşamasına neden olacağının altı çizildi.

HİZMET ALINAMAYAN GÜNLERİN ÜCRETLERİ ABONELERE İADE EDİLECEK

2008 yılından beri kullanımda olan otopark, çarşı merkezine yakınlığıyla yurttaşlar için ideal bir park yeri işlevi görürken, metro istasyonuna ve vapur iskelelerine yakınlığıyla da bir transfer noktası olarak kullanılıyordu. Ayrıca abonelik sistemiyle, park yeri sorunun en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Kadıköy sakinlerinin park yeri ihtiyacını da karşılıyordu. İBB’den edinilen bilgiye göre, hizmet alınamayan günlerin ücretleri abonelere iade edilecek. Öte yandan, bölgedeki yüksek yoğunluk nedeniyle aboneler başka bir otoparka yönlendirilemeyecek.

Konuya ilişkin İSPARK'tan da bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan 295 kodlu Kadıköy Açık Otoparkı, İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından kurumumuza iletilen yazı ve Kadıköy Kaymakamlığı tarafından bildirilen tahliye işlemi doğrultusunda 17 Mart 2026 Salı günü saat 10.30 itibarıyla hizmete kapatılacaktır.

Bu kapsamda 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla otoparka yeni araç kabulü yapılmayacaktır. Kadıköy merkezine araçlarıyla gelmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu durumu dikkate alarak alternatif otoparkları tercih etmeleri önemle rica olunur. Otopark abonelerine ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla ayrıca yapılacaktır. Öte yandan söz konusu işleme ilişkin olarak şirketimiz tarafından İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir."

"NEREYE PARK EDECEĞİZ BİZ?”

Tahliye kararını İBB'den gönderilen SMS'le öğrenen yurttaşlar araçlarını almak üzere otoparka geldi. Aracını almaya gelen bir abone “Moda’da oturuyorum, orada bir otoparkımız yok bizim. Apartmanların hiçbirinde otopark yok. Onun için biz buralara park ediyoruz. Ben tramvayla iniyorum, arabamı bırakıyorum tramvayla evime gidiyorum. Benim için en rahat yer burasıydı. Ben şimdi nereye gideceğim? Nereye park edeceğiz biz?” şeklinde konuştu. Aynı yurttaş şöyle devam etti:

“Yıllar evvel buraya katlı otopark yapılmayacağını söylediler. Çünkü toprak yumuşak, dolma dediler. Bakın, asansörlü otoparklar yaptılar kat otoparkı çıkamıyoruz diye. Buraya nasıl inşaat yapıp da cami yapacaklar?”

Çok sayıda yurttaş da park etmek üzere geldikleri otoparkın kapalı olduğunu görerek geri dönmek zorunda kaldı.

“BAŞKA YERLERE BAKACAĞIM. EZİYET ÇEKECEĞİZ”

Otoparkın devamlı kullanıcısı olduğunu belirten bir yurttaş, “Başka yer yok ki... Kötü olmuş, yanlış olmuş” derken otoparkın girişinden dönmek zorunda kalan bir diğer yurttaş da “Başka yerlere bakacağım. Eziyet çekeceğiz” şeklinde konuştu.

Bir diğer kişi ise, “Kadıköy’de otoparkın kapanması çok büyük saçmalık çünkü zaten burada yetersiz bu otopark. Daha fazla otopark açılması gerekirken kapanması anlamsız. Başka İSPARK’lara falan bakacağım. Kadıköy’de ara sokaklarda falan yer bulman imkansız” dedi.

Bölgede bulunan ve toplamda 473 araç kapasitesi bulunan İSPARK otoparklarının da sabah saatleri itibariyle dolmuş olduğu görüldü.

Öte yandan İBB’den konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, tahliye kararına karşı İSPARK tarafından İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde dava açılmış olduğu ve hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği İstanbul Kadıköy Rıhtım’da kıyı kenarındaki dolgu alan üzerindeki ve yurttaşların aktif şekilde yeşil alan olarak kullandığı bölgede yapılması planlanan cami projesi söz konusu otoparkın alanını da kapsıyor.

2015’te duyurulan ve 2017’de İstanbul V No’lu Koruma Kurulu tarafından planların onaylanmasıyla birlikte adım atılan proje, Kadıköy Belediyesi tarafından dava edilmişti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de müdahil olduğu davayla İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi projeyi bilirkişi raporuna dayandırarak 2024’te iptal etti. Ancak istinafa giden proje İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin kararıyla döndü. Mahkeme, 15 Aralık 2025 kararıyla birlikte iptali bozdu ve davanın reddine karar verdi.