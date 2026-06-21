Kadıköy’de emekli yurttaşın geçim mücadelesi: Evdeki kitaplarını satıyor

İstanbul Kadıköy Moda’da bir apartmanın önünde duran 61 yaşındaki İlyas Atik’in kucağında çakmaklar, yanına sıra sıra dizdiği ve evinden getirdiği kitaplar... Emekli yurttaş sabahtan akşama kadar bekleyerek geçinmeye çalışıyor. Biraz sohbet etmeye başlayınca gözleri doldu ve Cumhuriyet’e anlattı.

Atik, “Meçhul bir haldeyim. Evden getirdiğim ya da eşin dostun verdiği kitapları satarak geçimimi sağlama çalışıyorum. Her gün Maltepe’den Kadıköy Moda’ya geliyorum, üç kuruş kazanayım diye. 20 bin lira emekli maaşı yetmiyor” dedi.

Atik, “Liseye giden oğlum var. Bu parasızlık yüzünden yakında yuvam kalmayacak, eşim de bitik halde. Üç tane fıtığım var, karaciğerim hasta, tek bir diş kaldı ağzımda ama onu bile yaptıracak param yok. Oğlum kan hastası, ona çok iyi bakmam lazım ama yetişemiyorum. Evde istirahat etmem gerekirken yaz kış sokakta bir köşede satış yapıyorum ailem için” ifadeleriyle isyan etti.

Atik şöyle konuştu:

“Eti en son geçen sene yedik. Kurbanda bile kimse getirmedi. Meyveyi de unuttuk. 20 bin lira ile nasıl geçinilir AKP bize akıl versin bari. 23 yılda kimi temsil ediyorlar? Perişan haldeyim, ölü gibi yaşıyoruz. İnsanlar geçerken bazen kitap almadan bana para veriyor, çok zoruma gidiyor. Hükümet dış güçler diyor, hani dış güçler, yeter artık. Kaç yıldır iktidardasınız, bir gün kapımı çalın. Sorun bu halk ne yiyor içiyor nasıl yaşıyor ama umurlarında değil. Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Çilemiz ölünce mi bitecek?”