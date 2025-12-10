Kadıköy'de kadının üzerine yanıcı madde atan sanığa 4 yıl 6 ay hapis talebi

Olay, 1 Kasım günü Caferağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Yılmaz'ın yanına gelen Sibel Arya Geriş isimli şüpheli elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi. Saldırının ardından şüpheli Sibel Arya Geriş, olay yerinden kaçtı. Bir anda alevler içinde kalan Gözde Yılmaz'a arkadaşları ve çevredeki kişiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli 1 Kasım'da tutuklandı.

''MÜŞTEKİ KURTULMAK İÇİN OLANAK BULAMADI''

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan sanık Geriş’in saat 01.00’de mekana geldiği ve oturduğu, ardından arkadaşlarıyla oturan müşteki Gözde Yılmaz’ın yanına geldiği yüzü, boynu ve gövdesinin bir kısmına yanıcı madde döktüğü müştekinin ise kurtulmak için olanak bulamadığı kaydedildi.

4 YIL 6 AY CEZA İSTEMİ

Sanık Sibel Arya Geriş’in eylemi, müştekinin sevgilisinden uzak durması niyetiyle işlediği kaydedildi. Tutuklu sanık Geriş hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanığın, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında ilerleyen günlerde hakim karşına çıkması bekleniyor.