Kadıköy'de kağıt toplayıcısı ceset buldu!

Olay, 8 Şubat saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Mehmet Cevdet Anday Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabasıyla sokaklardan kağıt toplayan bir kişi, atık toplamak için girdiği inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Meki Poyraz olduğu ve 6 katlı binanın 5'inci katından asansör boşluğuna düştüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının çalışmalarının ardından Poyraz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirilen olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Meki Poyraz'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Poyraz'ın bugün kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.