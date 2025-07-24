Kadıköy’de Lozan’ın 102. yılı kutlandı: 'Biz Lozan’ın tarafıyız, Sevr’in değil!'

Süreyya Operası önünde düzenlenen basın açıklamasında “Türkiye’nin tapusu Lozan’dır” ve “Biz Lozan’ın tarafıyız, Sevr’in değil” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin okudu. Açıklamada, Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve egemenliğinin belgesi olduğu vurgulandı. Narin, “Lozan sadece bir diplomatik zafer değil, emperyalizme karşı verilen mücadelenin uluslararası tescilidir. Biz Lozan’ın yanındayız, Sevr’in değil. Lozan, ulusal egemenlik demektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, 102 yıl önce imzalanan Lozan Antlaşması ile Sevr dayatmasının tarihe gömüldüğü, kapitülasyonların kaldırıldığı ve Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını kazandığı hatırlatıldı. Lozan’ın Türkiye’nin sınırlarının, uluslararası statüsünün ve bağımsızlığının temelini oluşturduğu belirtildi.

Ali Narin konuşmasında, “Lozan’a saldırmak, bu milletin bağımsızlık mücadelesine hakarettir. Lozan, laik, bağımsız ve halk egemenliğine dayalı bir cumhuriyetin temelidir” dedi. AKP iktidarının Lozan’a yönelik eleştirilerinin hedefinde halk egemenliğinin olduğu ileri sürüldü.

Etkinlikte ayrıca Erzurum Kongresi’nin 106. yılı ve Hatay’ın anavatana katılışının 86. yılı da anıldı.

Basın açıklaması “Tam Bağımsız Türkiye Lozan’da Başladı, İkinci Yüzyılda Yeniden Yükselecek!” sloganıyla sona erdi.