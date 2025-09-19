Kadıköy'de okulun önünde velilere bıçaklı saldırı girişimi

Olay, Kadıköy Caddebostan Mahallesi Erenköy İlkokulu önünde gerçekleşti. İddiaya göre, öğrencilerin çıkışını bekleyen veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine velilerden biri, elindeki bıçakla diğer velilerin üzerine yürüdü. Ardından şahsın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak diğer veliler buna engel oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan bir veli ise baygınlık geçirdi.