Kadıköy'de okulun önünde velilere bıçaklı saldırı girişimi

19.09.2025 15:19:00
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Erenköy İlkokulu önünde çıkan tartışmada bir veli, diğer velilere bıçakla saldırmaya çalıştı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, velilerden birinin yaşanan arbede esnasında baygınlık geçirdiği görüldü.

Olay, Kadıköy Caddebostan Mahallesi Erenköy İlkokulu önünde gerçekleşti. İddiaya göre, öğrencilerin çıkışını bekleyen veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine velilerden biri, elindeki bıçakla diğer velilerin üzerine yürüdü. Ardından şahsın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak diğer veliler buna engel oldu.  

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Olay sonrası çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan bir veli ise baygınlık geçirdi.

