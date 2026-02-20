Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.02.2026 14:56:00
DHA
Kadıköy’de 'park yeri' kavgası: 'Burası benim evimin önü!'

Kadıköy’de evinin önüne park ettiği gerekçesiyle hafif ticari araç sürücüsüyle, bir başka sürücü arasında tartışma çıktı. Bir sürücü, diğer sürücüye bağırıp hakaret ederken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de "park yeri" kavgasında ortalık karıştı.

Olay saat 12.00 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi.

İddiaya göre bir sürücü otomobiliyle evinin önüne aracını park etmek istedi.

Park edeceği alanda, hafif ticari araç sürücüsünün görünce sinirlenen sürücü, hafif ticari araç sürücüsünden aracını çekmesi istedi. Hafif ticari araç sürücüsü aracını çekmek istemeyip "İşine git" diye bağırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sürücü ise sinirlenerek, "İşine gitmesi gereken sensin. Burası benim mahallem benim evimin önü. Defol çık hadi" diyerek bağırıp hakaret etmeye başladı.

Kavganın ardından hafif ticari araç sürücüsü aracından inmeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlgili Konular: #kavga #kadıköy #park yeri