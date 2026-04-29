Kadıköy'de 'uyuşturucu operasyonu' tepkisi: 'Masumiyet karinesini' zedelenmektedir

Kadıköy’de geçen hafta bazı eğlence merkezleri ve çevresindeki çeşitli iş yerlerine düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonrası gözaltına alınan 89 kişiden 75’i tutuklanmış 14 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Gelişmelerle ve operasyonun ardından yapılan bazı haberlerle ilgili Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER) yazılı bir açıklama yaptı. “Herhangi bir suç tespiti bulunmayan esnafımızın, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilerek yansıtılması, en temel hukuk ilkelerinden biri olan 'masumiyet karinesini' zedelemektedir” denilen açıklamada şu satırlara yer verildi:

''SOSYAL VE KÜLTÜREL DOKUSUNA DA HAKSIZ BİR GÖLGE DÜŞÜRMEKTEDİR''

“Genelleyici ve hedef gösteren yayın dili, sadece adı geçen işletmelerin ticari itibarına zarar vermekle kalmamakta; aynı zamanda Kadıköy’ün Türkiye’nin gözbebeği olan sosyal ve kültürel dokusuna da haksız bir gölge düşürmektedir”

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında, Kadıköy’deki işletmelere yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonuna ilişkin yer alan; eksik, yanıltıcı ve esnafımızı peşinen suçlu ilan eden haberler nedeniyle bu bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu operasyon kapsamında, aralarında dernek üyelerimizin de bulunduğu 7 işletmeci gözaltına alınmış; yapılan işlemlerin ardından savcılık ifadesine dahi gerek duyulmaksızın serbest bırakılmışlardır. Mevcut aşamada haklarında kesinleşmiş herhangi bir suç tespiti bulunmayan esnafımızın, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilerek yansıtılması, en temel hukuk ilkelerinden biri olan 'masumiyet karinesini' zedelemektedir. Bu tür genelleyici ve hedef gösteren yayın dili, sadece adı geçen işletmelerin ticari itibarına zarar vermekle kalmamakta; aynı zamanda Kadıköy’ün Türkiye’nin gözbebeği olan sosyal ve kültürel dokusuna da haksız bir gölge düşürmektedir. Kadıköy esnafı, uyuşturucu ve benzeri her türlü yasa dışı faaliyetin karşısında dün olduğu gibi bugün de en kararlı duruşu sergilemektedir.

“TÜM YASAL HAKLARIMIZI SAKLI TUTTUĞUMUZU BİLDİRİRİZ”

İşletmelerimiz; vatandaşlarımızın güvenle sosyalleştiği, huzurlu ve denetlenebilir alanlardır. Bu güven ortamının korunması için emniyet birimleri ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde hareket ettiğimizi, münferit iddiaların tüm bir ilçeye ve esnaf camiasına mal edilmesini asla kabul etmediğimizi bir kez daha vurgularız. Basın mensuplarını ve yayın kuruluşlarını; kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken sorumlu habercilik ilkelerine bağlı kalmaya ve sadece resmi süreçlerle doğrulanmış bilgiler üzerinden yayın yapmaya davet ediyoruz. Yanıltıcı haberlerle esnafımızın ve Kadıköy’ün itibarını zedeleyen yaklaşımlara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz”