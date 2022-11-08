Kadıköy metrosundaki saldırganın cezası belli oldu: Gerekçeli karar dikkat çekti

08 Kasım 2022 Salı, 13:17

Geçen yıl İstanbul'da Kadıköy-Kartal metro hattında tartıştığı kadınlara saldıran Emrah Yılmaz hakkında mahkeme kararını verdi.

"Hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, "silahlı tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay, Nilgün Mihdiye Damgacı'ya karşı "kasten yaralama" suçundan 6 ay, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca sanığa haksız tahrik indirimi uygulamazken olumsuz adli sicil kaydı, pişmanlık göstermemesini dikkate alan mahkeme, takdiri indirim uygulamadı.

GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI: "YOĞUN SUÇ KASTI"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; mahkeme sanığın olay boyunca onur kırıcı hareket ettiğini belirtirken gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan verilen cezaya ilişkin oldu. Saldırganın suçunu kamuya açık bir alanda işlediğinin altını çizen mahkeme, "Kadın, çocuk, genç, yaşlı tüm vatandaşların özgürce seyahat ettiği toplu taşıma aracında, yoğun iş çıkışı saatinde suç işledi. Eylemi nedeniyle metroda seyahat eden yolcuların yaşadığı korku ve panik, sarf ettiği sözler ve bundan pişmanlık duymaması yoğun suç kastını ortaya koydu. Vatandaşların serbestçe, güvenilir bir şekilde seyahat etme özgürlüğü ve kamu barışının temini amacıyla alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildi."

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık hakkındaki gerekçeli kararda indirim uygulanmaması da dikkat çekti. Kararda indirim uygulanmamasına gerekçe olarak şu ifadeler yer aldı:

Yargılama boyunca pişmanlık göstermediğini aksine başkalarını suçlayıcı bir savunmaya imza attığını kaydeden mahkeme, "Kasıtlı suçlardan çok sayıda sabıkası var ve buna rağmen hala ıslah olmayıp suç işlemeye devam etti. Hakkında indirim yapılması, sanığın topluma kazandırılması yerine toplumda yaşayanların can, vücut ve mal güvenliklerini tehlikeye sokar. Toplumun çıkarlarının korunması gerektiği kanaatine varılarak sanık hakkında verilen cezalarda indirim yapılmamıştır"



