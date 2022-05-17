Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırıda, güvenlik görevlisine 'ihmal' davası
Senanur Damgacı'nın, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda saldırgan Emrah Yılmaz tarafından bıçakla tehdit edildiği olayda, güvenlik görevlisine 'Görevi ihmal' suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede, şüpheli metro görevlisinin yolcuların can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevinin gereklerini yapmakta ihmal gösterdiği tespit edildi.
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda, Senanur Damgacı'nın, saldırgan Emrah Yılmaz tarafından bıçakla tehdit edildiği olayda, metro güvenlik görevlisi Okan Beşikçi hakkında 'Görevi ihmal' suçlamasıyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırgan Emrah Yılmaz'ın Huzurevi Metro İstasyonunda turnikelerden geçtikten sonra metal kapı dedektöründen giriş yaptığı sırada güvenlik kabininde olması gereken Okan Beşikçi'nin yerinde olmadığı belirtildi.
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