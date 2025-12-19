Kadıköy yeni yıla hazır: Sokaklarda renkli görüntüler

Kadıköy Belediyesi, ilçenin birçok noktasını yılbaşı için hazırlayarak kente renkli bir atmosfer kazandırdı. Boğa Heykeli’nden Tarihi Çarşı’ya, Kalamış’tan Bağdat Caddesi’ne kadar geniş bir alanda yapılan süslemeler, yeni yıl coşkusunu sokaklara taşıdı.

Yılbaşı ağaçları, kar efektli ışık takları, kutup ekspresi temalı dekorlar ve Noel Baba’nın geyikleri yurttaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kadıköylüler ve ziyaretçiler, süslemeli alanlarda bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelindeki meydan ve caddelere yüzlerce süsleme yerleştirildi. İstanbul’un en çok ziyaret edilen noktalarından Bağdat Caddesi, bu yıl da yeni yıl heyecanının merkezi oldu.

"SÜRPRİZ ETKİNLİKLERLE HEYECANIMIZI BİRLİKTE BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, Kadıköy’de yeni yıl coşkusunu artırmak için ilçemizin birçok caddesini komşularımız için her yıl olduğu gibi süsledik. Yıl sonuna kadar çeşitli sürpriz etkinliklerle heyecanımızı birlikte büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.