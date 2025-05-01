Kadıköy’de 1 Mayıs mitingine ‘turp-şalgam’ yasağı: CHP’li gençlerin pankartını polis engelledi
Miting öncesi Kadıköy Rıhtım’da pankart denetimi yapan polis, CHP’li gençlerin hazırladığı mizahi pankartı alana sokmadı. “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” yazılı pankart engellenirken, gerginlik yaşandı.
Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda gerçekleştirilen 1 Mayıs mitingi öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken, CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü’nün taşıdığı pankart alana sokulmadı. Üzerinde “Turbulan, şalgamılan devlet yönetilmez” ifadesi yer alan pankart, polis ekiplerince yasaklı bulundu.
CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşanırken, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, duruma tepki gösterdi. Narin, “Miting alanına hakaret içermeyen her türlü pankartın alınması kararına uymayan bir yaptırımla karşı karşıyayız. Gençlerimizin hür ve özgürce mizah içeren pankartlarına gelen yasak, ülkemizde yaşanan baskı rejiminin bir göstergesidir. Mücadelemiz sürecektir” dedi.
Polisin, pankart konusunda ısrarcı olan CHP’li gençleri gözaltıyla tehdit ettiği öğrenildi. Pankartın miting alanına alınmasına izin verilmedi.
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