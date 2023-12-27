Kadıköy'de 6 katlı binanın çatısındaki tehlikeli çalışma
Kadıköy'de, 6 katlı binanın yıkımı öncesi çatıdaki tehlikeli çalışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi almayan işçilerin çatıdan aşağıya attığı malzemelerin çevreye uçuştuğu görüldü.
Sahrayıcedit Mahallesi, Mümin Deresi Caddesi'ndeki 6 katlı bir binada; iki işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım kararı alınan binanın çatısına çıktı.
Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeyen 2 çalışanın rahat tavırları dikkat çekti. İşçiler, çalışma sırasında çatıdaki malzemeleri rastgele aşağıya attı.
Çatıdaki tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, malzemelerin uçuşarak çevreye dağıldığı görülüyor.
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