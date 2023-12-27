Kadıköy'de 6 katlı binanın çatısındaki tehlikeli çalışma

Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:22

Güncelleme: 27.12.2023 - 10:24

Sahrayıcedit Mahallesi, Mümin Deresi Caddesi'ndeki 6 katlı bir binada; iki işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım kararı alınan binanın çatısına çıktı.

Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeyen 2 çalışanın rahat tavırları dikkat çekti. İşçiler, çalışma sırasında çatıdaki malzemeleri rastgele aşağıya attı.

Çatıdaki tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, malzemelerin uçuşarak çevreye dağıldığı görülüyor.