Kadıköy'de 6 katlı binanın çatısındaki tehlikeli çalışma

Kadıköy'de, 6 katlı binanın yıkımı öncesi çatıdaki tehlikeli çalışma, cep telefonu kamerasına yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi almayan işçilerin çatıdan aşağıya attığı malzemelerin çevreye uçuştuğu görüldü.

DHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:22
Kadıköy'de 6 katlı binanın çatısındaki tehlikeli çalışma
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Sahrayıcedit Mahallesi, Mümin Deresi Caddesi'ndeki 6 katlı bir binada; iki işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım kararı alınan binanın çatısına çıktı.

Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeyen 2 çalışanın rahat tavırları dikkat çekti. İşçiler, çalışma sırasında çatıdaki malzemeleri rastgele aşağıya attı.

Çatıdaki tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, malzemelerin uçuşarak çevreye dağıldığı görülüyor.


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