Kadıköy’de bir müşteri mekanın güvenlik görevlisini bıçakladı

İstanbul Kadıköy’de bir müşteri ve mekanın güvenlik görevlisi arasında çıkan bıçaklı kavgada güvenlik görevlisi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.06.2023 - 07:20
Kadıköy’de bir müşteri mekanın güvenlik görevlisini bıçakladı
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Kadıköy'de gece saat 03.10 sularında Barlar Sokağında iddiaya göre bir müşteri ve mekan görevlisinin sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada güvenlik görevlisi tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanan görevli yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken görevliyi bıçaklayıp kaçan şahıs kısa sürede yurttaşlar tarafından kavgada kullandığı bıçak ile yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. 

Şahsın yakalandığı anlar ve sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


kadıköy bıçaklı saldırı

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