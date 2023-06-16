Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi

Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi. Kazada vinç operatörü hafif şekilde yaralanırken sokak trafiğe kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:50
Kadıköy'de metro şantiyesinde vinç devrildi
Abone Ol google-news

Olay, öğlen saatlerinde Göztepe Mahallesi, Hamit Oskay Sokak'ta bulunan, M12 Göztepe-Ümraniye metro şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre şantiyede bulunan iş makinesini bulunduğu yerden çıkaran vinç, ağırlık nedeniyle dengesini kaybederek yan yattı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatör çevredeki yurttaşlar ve işçiler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Vinç operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası sokak trafiğe kapandı.

Devrilen vincin kurtarılma çalışmaları devam ediyor. 
 


kadıköy metro

İlgili Haberler

Balıkesir'de şantiyede vinç kolu kırıldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de şantiyede vinç kolu kırıldı: 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da tersanede havuz çöktü: Vinç geminin üzerine devrildi

Tuzla'da tersanede havuz çöktü: Vinç geminin üzerine devrildi
Irak’ta inşaatta vinç devrildi: 3 ölü

Irak’ta inşaatta vinç devrildi: 3 ölü

En Çok Okunan Haberler