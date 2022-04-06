Kadıköy’de çalışma belgesi olmayan taksiciye ceza
İstanbul Kadıköy’de taksicilere yönelik yapılan denetimde, çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksi şoförüne bin 823 TL para cezası kesildi. Taksi çekici ile otoparka götürüldü.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
CEZA KESİLDİ
Denetimlerde taksicilerin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak ve belgeleri de incelendi. 3 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadıkları için 588 TL ceza kesildi. Denetimde çalışma belgesi olmadan direksiyon başına geçen taksiciye ise bin 823 TL para cezası verildi. Taksi çekici ile otoparka götürüldü.
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