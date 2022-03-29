Başına cam düşen kadının ölümünde sanığa 24 taksitle para cezası

29 Mart 2022 Salı, 17:35

Bilecik’teki Teyfikbey Caddesi üzerinde 29 Temmuz 2019 tarihinde iki kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu’nun üzerine, beş katlı bir binanın ikinci katındaki bir pencerenin camı düşmüştü. Ağır yaralanan Göksu, 17 gün sonra hastanede yaşamını yitirmişti.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş merkezindeki iş yerinin sahibi, kiracısı ve camı takan firma yöneticilerinin de aralarında bulunduğu Murat D., Ömer A., Yücel U., Ercan Y., Kübra P. ve camı üreten firmanın yöneticisi Ali Erdoğan hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu davadaki kararını bugün açıkladı. Mahkeme, Aynur Göksu’nun ölümüne neden olan canı üreten firmanın yöneticisi Ali Erdoğan'ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayıp 2,5 yıla indirdiği bu cezayı daha sonra 18 bin 200 lira para cezasına çevirdi ve Erdoğan’ın bu cezayı 24 taksitte ödemesine karar verdi. Mahkeme, diğer sanıkların ise beraatına hükmetti.

Aynur Göksu’nun ailesinin mahkemenin bu kararına itiraz edeceği öğrenildi.