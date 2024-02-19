Kadıköy’de çöken istinat duvarının altında kalan işçi ağır yaralandı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 19:06

Güncelleme: 19.02.2024 - 19:06

Kadıköy'de bulunan Eğitim Mahallesi Gelicik Sokak’taki bir inşaatın temel kazısında toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Bir işçi duvarın altında kaldı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla duvarın altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçinin tedavisi sürüyor.